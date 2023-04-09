Генштаб: Россия штурмует Бахмут, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта

Силы обороны Украины в течение субботы, 8 апреля, отбили 50 российских атак на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Половина из них пришлась на Бахмут и Марьинку, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе южнее Кузьмино (возле Кременной) и Верхнекаменского (возле Северского).

На Бахмутском направлении россияне продолжают наступать, пытаясь взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе села Богдановка, расположенного к северо-западу от города.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки, но без результата.

Самые яростные бои здесь продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 атак – больше чем на бахмутском участке.

На Шахтерском направлении в течение суток наступательных действий со стороны России не было.

Западнее – на Запорожском и Херсонском направлениях – Россия усиливает фортификации для обороны.

Украинская армия использует около 7700 снарядов в сутки.

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Андрій Водяний

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