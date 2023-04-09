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Генштаб: Россия штурмует Бахмут, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 06:45
Генштаб: Россия штурмует Бахмут, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта - Фото
Фото: 30 ОМБр им. князя Константина Острожского

Силы обороны Украины в течение субботы, 8 апреля, отбили 50 российских атак на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Половина из них пришлась на Бахмут и Марьинку, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе южнее Кузьмино (возле Кременной) и Верхнекаменского (возле Северского).

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта

На Бахмутском направлении россияне продолжают наступать, пытаясь взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе села Богдановка, расположенного к северо-западу от города.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки, но без результата.

Самые яростные бои здесь продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 атак – больше чем на бахмутском участке.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта

На Шахтерском направлении в течение суток наступательных действий со стороны России не было.

Западнее – на Запорожском и Херсонском направлениях – Россия усиливает фортификации для обороны.

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Андрій Водяний
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Донецкая область война Марьинка бахмут генштаб
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