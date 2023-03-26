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Генштаб: Россия штурмует Бахмут, наступает возле Кременной и Авдеевки – карта

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 06:43
Генштаб: Россия штурмует Бахмут, наступает возле Кременной и Авдеевки – карта - Фото
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Силы обороны Украины в течение субботы, 25 марта, отразили 85 российских атак на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Лиманском направлении в течение суток россияне пытались наступать вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки. Их действия были безуспешными, говорится в сообщении.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который продолжают держать украинские военные, а также в районах Богдановки и Предтечиного.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, наступает возле Кременной и Авдеевки – карта

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, наступает возле Кременной и Авдеевки – карта

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений. Россияне обстреливали отдельные пограничные районы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

  • 24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать.
  • Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

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Андрій Водяний
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