Генштаб: Россия штурмует Бахмут, наступает возле Кременной и Авдеевки – карта

Силы обороны Украины в течение субботы, 25 марта, отразили 85 российских атак на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Лиманском направлении в течение суток россияне пытались наступать вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки. Их действия были безуспешными, говорится в сообщении.



В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который продолжают держать украинские военные, а также в районах Богдановки и Предтечиного.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений. Россияне обстреливали отдельные пограничные районы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать.

Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

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Андрій Водяний

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