Генштаб: Россия штурмует Бахмут, наступает возле Кременной и Авдеевки – карта
Силы обороны Украины в течение субботы, 25 марта, отразили 85 российских атак на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который продолжают держать украинские военные, а также в районах Богдановки и Предтечиного.
На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений. Россияне обстреливали отдельные пограничные районы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
- 24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать.
- Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".
Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом
Комментарии