Генштаб спросили об "антидроновом куполе" над Киевом. Работает качественно – ответ военных

Качественную работу "антидронового купола" над Киевом обеспечивают военнослужащие Сил обороны. Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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Журналистка напомнила о недавнем заявлении советника мэра Киева Юрия Зозули о том, что над столицей частично работает "специальный антидроновый купол", и попросила рассказать подробности об этой системе.

"Мы понимаем, что есть фантастические фильмы, в которых существует сплошной купол, мешающий противнику поразить какие-то объекты. В настоящее время в составе "купола" качественно работают военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, других формирований", – сказал Громов.

Он добавил, что небо защищают силы ПВО, зенитные войска и воздушные силы.

"Прежде всего, это воины противовоздушной обороны, воины стрелки-зенитчики, а также пилоты авиации, которые своими действиями, героическими действиями, сбивают дроны, сбивают крылатые ракеты и стремятся, чтобы было спокойствие для наших граждан. Но это все впереди. Я верю в то, что антидроновый купол будет", – рассказал бригадный генерал.

Он подчеркнул, что ВСУ получили разнообразные виды вооружения от стран-партнеров, в том числе и по вопросам ведения противовоздушной обороны.

"Уже нами применяется это оружие, и это дает определенный результат", – сказал Громов.

С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины. Погибли более 70 человек, травмированы – более 240 человек.

19 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение месяца в Украине сбили 233 "шахеда".

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Наталія Медведєва

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