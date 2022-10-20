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Генштаб спросили об "антидроновом куполе" над Киевом. Работает качественно – ответ военных

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 18:20
Генштаб спросили об
Алексей Громов (скриншот видео)

Качественную работу "антидронового купола" над Киевом обеспечивают военнослужащие Сил обороны. Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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Журналистка напомнила о недавнем заявлении советника мэра Киева Юрия Зозули о том, что над столицей частично работает "специальный антидроновый купол", и попросила рассказать подробности об этой системе.

"Мы понимаем, что есть фантастические фильмы, в которых существует сплошной купол, мешающий противнику поразить какие-то объекты. В настоящее время в составе "купола" качественно работают военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, других формирований", – сказал Громов.

Он добавил, что небо защищают силы ПВО, зенитные войска и воздушные силы.

"Прежде всего, это воины противовоздушной обороны, воины стрелки-зенитчики, а также пилоты авиации, которые своими действиями, героическими действиями, сбивают дроны, сбивают крылатые ракеты и стремятся, чтобы было спокойствие для наших граждан. Но это все впереди. Я верю в то, что антидроновый купол будет", – рассказал бригадный генерал.

Он подчеркнул, что ВСУ получили разнообразные виды вооружения от стран-партнеров, в том числе и по вопросам ведения противовоздушной обороны.

"Уже нами применяется это оружие, и это дает определенный результат", – сказал Громов.

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Наталія Медведєва
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война киев пво дрон генштаб Алексей Громов
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