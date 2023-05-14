Генштаб: в Бахмуте тяжелые бои, силы обороны отбиваются в Марьинке – карта

У Сил обороны Украины в течение субботы, 13 мая, было 57 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В центре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут.

В течение суток противник пытался наступать в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово (западные и северо-западные окраины Бахмута) и Белая Гора (10 км на юго-запад от Бахмута), но без успеха.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

О наступлении россиян на Лиманском и Авдеевском направлении Генштаб ВСУ не сообщает, но саму Авдеевку обстреливали из самолетов.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки (север Харьковской области, район Двуречной), Новоселовского и восточных окраин Стельмаховки (северо-восток Луганской области, район трассы Сватово – Купянск).

Южнее Донецка в течение суток враг наступательных действий не проводил, а на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты оборонялись.

13 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

Генштаб ВСУ утром в субботу сообщал, что российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.