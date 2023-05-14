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Генштаб: в Бахмуте тяжелые бои, силы обороны отбиваются в Марьинке – карта

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 07:00
Генштаб: в Бахмуте тяжелые бои, силы обороны отбиваются в Марьинке – карта - Фото
Фото: Оперативное командование ''Запад''

У Сил обороны Украины в течение субботы, 13 мая, было 57 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В центре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут.

В течение суток противник пытался наступать в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово (западные и северо-западные окраины Бахмута) и Белая Гора (10 км на юго-запад от Бахмута), но без успеха.

Генштаб: в Бахмуте тяжелые бои, силы обороны отбиваются в Марьинке – карта

Генштаб: в Бахмуте тяжелые бои, силы обороны отбиваются в Марьинке – карта

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

О наступлении россиян на Лиманском и Авдеевском направлении Генштаб ВСУ не сообщает, но саму Авдеевку обстреливали из самолетов.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки (север Харьковской области, район Двуречной), Новоселовского и восточных окраин Стельмаховки (северо-восток Луганской области, район трассы Сватово – Купянск).

Южнее Донецка в течение суток враг наступательных действий не проводил, а на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты оборонялись.

  • 13 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
  • Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
  • Генштаб ВСУ утром в субботу сообщал, что российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку.
Андрей Водяный
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