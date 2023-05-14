UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб ВСУ назвал суточные потери России: более 20 единиц артиллерии, 620 военных

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 08:33
Генштаб ВСУ назвал суточные потери России: более 20 единиц артиллерии, 620 военных - Фото
Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Армия России в течение 13 мая потеряла 620 военных, пять танков, 21 единицу артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 199 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Два самолета и два вертолета армии РФ, разбившихся в субботу на территории Брянской области, Генеральный штаб в своих подсчетах не указывает.

С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 198 880 (+620) человек ликвидировано,
→ танков – 3756 (+5),
→ боевых бронированных машин – 7325 (+18),
→ артиллерийских систем – 3116 (+21),
→ РСЗО – 562 (+1),
→ средств ПВО – 314 (0),
→ самолетов – 308 (0),
→ вертолетов – 294 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31),
→ крылатых ракет – 970 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 6018 (+7),
→ спецтехники – 404 (+2).

Генштаб ВСУ назвал суточные потери России: более 20 единиц артиллерии, 620 военных

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления ВСУ – The Economist

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотеригенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 