Генштаб ВСУ назвал суточные потери России: более 20 единиц артиллерии, 620 военных
Армия России в течение 13 мая потеряла 620 военных, пять танков, 21 единицу артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 199 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Два самолета и два вертолета армии РФ, разбившихся в субботу на территории Брянской области, Генеральный штаб в своих подсчетах не указывает.
С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 198 880 (+620) человек ликвидировано,
→ танков – 3756 (+5),
→ боевых бронированных машин – 7325 (+18),
→ артиллерийских систем – 3116 (+21),
→ РСЗО – 562 (+1),
→ средств ПВО – 314 (0),
→ самолетов – 308 (0),
→ вертолетов – 294 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31),
→ крылатых ракет – 970 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 6018 (+7),
→ спецтехники – 404 (+2).
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный предостерег от недооценки российской армии.
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