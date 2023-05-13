Залужный: Россия детально планировала войну, не надо поверхностно относиться к ее армии
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Россия детально планировала полномасштабную войну и призвал не недооценивать армию страны-оккупанта. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Комарову.
"Даже группировки войск, которые готовили к наступлению, несколько раз поменялись. Они проводили учения, соотношения, видели, что другие варианты не подходят. Это запутывало нас и давало им возможность планировать эффективный результат", — сказал Залужный.
Генерал заявил, что не стоит поверхностно относиться к армии РФ.
"Они нанесли нам существенный ущерб и продолжают наносить. Каждый день гибнут наши люди", — подчеркнул военачальник.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернутьАзов и Крым, победить РФ в бою.
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