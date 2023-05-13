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Залужный: Россия детально планировала войну, не надо поверхностно относиться к ее армии

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 12:19
Залужный: Россия детально планировала войну, не надо поверхностно относиться к ее армии - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Россия детально планировала полномасштабную войну и призвал не недооценивать армию страны-оккупанта. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Комарову.

По его словам, Москва очень детально и комплексно планировала агрессию, а военная наука в России развита на высоком уровне. 

"Даже группировки войск, которые готовили к наступлению, несколько раз поменялись. Они проводили учения, соотношения, видели, что другие варианты не подходят. Это запутывало нас и давало им возможность планировать эффективный результат", — сказал Залужный.

Генерал заявил, что не стоит поверхностно относиться к армии РФ. 

"Они нанесли нам существенный ущерб и продолжают наносить. Каждый день гибнут наши люди", — подчеркнул военачальник.

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитрий Гриниченко
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