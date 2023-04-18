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Генштаб: ВСУ отбили 30 атак и поразили важный объект армии РФ – карта боевых действий

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 19:57
Генштаб: ВСУ отбили 30 атак и поразили важный объект армии РФ – карта боевых действий - Фото
Украинские военные (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

В течение суток на востоке продолжались ожесточенные бои в районе Бахмута и Марьинки, также россияне пытались улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. Украинские силы уничтожили сегодня "важный объект" армии РФ, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Украинские силы в течение суток отбили на востоке около 30 атак армии РФ. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечают в Генштабе.

На Лиманском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, вели безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва.

Генштаб: ВСУ отбили 30 атак и поразили важный объект армии РФ – карта боевых действий

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

Генштаб: ВСУ отбили 30 атак и поразили важный объект армии РФ – карта боевых действий

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районах Степового, Бердичей, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имели.

Генштаб: ВСУ отбили 30 атак и поразили важный объект армии РФ – карта боевых действий

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка.

Генштаб: ВСУ отбили 30 атак и поразили важный объект армии РФ – карта боевых действий

На других направлениях армия РФ наступательных действий не проводила, но продолжала обстрелы. На Херсонском и Запорожском направлениях россияне ведут оборонительные действия.

Украинская авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу армии РФ. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.

  • Сегодня в пресс-службе ВСУ сообщили, что в Бахмуте идут кровавые уличные бои, Силы обороны не пускают россиян в сторону Часового Яра и Константиновки.
  • По данным Генштаба, Силы обороны уничтожили 470 россиян, сожгли 18 единиц техники и шесть орудий за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны украинские воины уничтожили около 183 130 оккупантов.

Читайте также: Путин может применить "крайние тактики" из-за наступления ВСУ. Запад готовится – The Guardian

Оксана Житнюк
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