Генштаб: ВСУ отбили 30 атак и поразили важный объект армии РФ – карта боевых действий

В течение суток на востоке продолжались ожесточенные бои в районе Бахмута и Марьинки, также россияне пытались улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. Украинские силы уничтожили сегодня "важный объект" армии РФ, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Украинские силы в течение суток отбили на востоке около 30 атак армии РФ. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечают в Генштабе.

На Лиманском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, вели безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районах Степового, Бердичей, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имели.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка.

На других направлениях армия РФ наступательных действий не проводила, но продолжала обстрелы. На Херсонском и Запорожском направлениях россияне ведут оборонительные действия.

Украинская авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу армии РФ. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.

Сегодня в пресс-службе ВСУ сообщили, что в Бахмуте идут кровавые уличные бои, Силы обороны не пускают россиян в сторону Часового Яра и Константиновки.

По данным Генштаба, Силы обороны уничтожили 470 россиян, сожгли 18 единиц техники и шесть орудий за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны украинские воины уничтожили около 183 130 оккупантов.

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Оксана Житнюк

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