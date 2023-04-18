Путин может применить "крайние тактики" из-за наступления ВСУ. Запад готовится — Guardian

Российский диктатор Владимир Путин может применить "крайние тактики" в ответ на ожидаемое наступление Украины, Запад готовится к этому. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на западных официальных лиц.

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Издание пишет, что западные лидеры готовятся к тому, что Путин применит "любые инструменты, которые у него остались", включая угрозы ядерным оружием и кибератаки.

На саммите министров иностранных дел G7 в Японии британские чиновники заявили, что ожидают от России ответных действия и должны быть готовы к "крайним тактикам" со стороны Москвы, когда она попытается удержать оккупированные территории.

Журналисты обращают внимание на очередные недавние пропагандистские заявления бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который сказал, что россияне "применят абсолютно любое оружие", если Украина попробует вернуть Крым.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния.

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Дмитро Гриниченко

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