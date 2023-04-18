Потери: ВСУ уничтожили 470 россиян, сожгли 18 единиц техники и шесть артиллерийских орудий

Вооруженные Силы Украины уничтожили 470 россиян, сожгли 18 единиц техники и шесть артиллерийских орудий за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что оккупанты штурмуют Бахмут и Марьинку, а ВСУ отбили более 70 атак врага на Донбассе за сутки.

Общие потери противника за время большой войны составили:

— личного состава — 183130 (+470),



— танков — 3661 (+1),



— боевых бронированных машин — 7098 (+11),



— артиллерийских систем — 2810 (+6),



— РСЗО — 538,



— средства ПВО — 285,



— самолетов — 308,



— вертолетов — 293,



— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2353 (+6),



— крылатые ракеты — 911,



— корабли/катера — 18,



— автомобильной техники и автоцистерн — 5676 (+4),



— специальная техника — 330 (+2).

В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.

Дмитро Гриниченко

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