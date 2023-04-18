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Генштаб: Россия штурмует Бахмут, трассу на Константиновку отрезать не получилось — карта

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 06:50
Генштаб: Россия штурмует Бахмут, трассу на Константиновку отрезать не получилось — карта - Фото
Техника ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты штурмуют Бахмут и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 70 атак врага на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в районе Купянска россияне наступали вблизи Синьковки, на Лиманском направлении были отбиты атаки в районе севернее Спорного.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Не прекращаются бои за Бахмут, в районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник безуспешно атаковал. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка были неудачные штурмы оккупантов в районах Новокалиново, Северного и Первомайского, отбиты многочисленные атаки вблизи Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, сбит разведывательный БПЛА "Мерлин".
Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения пехоты, вооружения и техники, а также станцию радиоэлектронной борьбы. 

В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.

  • Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов

Дмитро Гриниченко
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