Генштаб: Россия штурмует Бахмут, трассу на Константиновку отрезать не получилось — карта

Российские оккупанты штурмуют Бахмут и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 70 атак врага на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в районе Купянска россияне наступали вблизи Синьковки, на Лиманском направлении были отбиты атаки в районе севернее Спорного.

Не прекращаются бои за Бахмут, в районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник безуспешно атаковал.

Около Донецка были неудачные штурмы оккупантов в районах Новокалиново, Северного и Первомайского, отбиты многочисленные атаки вблизи Марьинки.



Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, сбит разведывательный БПЛА "Мерлин".

Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения пехоты, вооружения и техники, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Дмитро Гриниченко

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