Генштаб: Россия штурмует Бахмут, трассу на Константиновку отрезать не получилось — карта
Российские оккупанты штурмуют Бахмут и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 70 атак врага на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что в районе Купянска россияне наступали вблизи Синьковки, на Лиманском направлении были отбиты атаки в районе севернее Спорного.
Не прекращаются бои за Бахмут, в районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник безуспешно атаковал.
Около Донецка были неудачные штурмы оккупантов в районах Новокалиново, Северного и Первомайского, отбиты многочисленные атаки вблизи Марьинки.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, сбит разведывательный БПЛА "Мерлин".
В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.
- Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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