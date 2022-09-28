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Генштаб: ВСУ отразили атаки россиян в районе 11 населенных пунктов

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 19:29
Генштаб: ВСУ отразили атаки россиян в районе 11 населенных пунктов - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

28 сентября Вооруженные Силы Украины отразили атаки российских оккупантов в районе 11 населенных пунктов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Как отмечается, за текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор.

Оккупанты с начала суток нанесли два ракетных и три авиационных удара, совершили более шести обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали более восьми населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Высшетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригоровка.

Читайте также: На южном направлении оккупанты нигде не могут продвинуться вперед – ОК "Юг"

Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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