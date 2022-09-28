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На южном направлении оккупанты нигде не могут продвинуться вперед – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 14:44
На южном направлении оккупанты нигде не могут продвинуться вперед – ОК
Наталья Гуменюк (Скриншот видео)

На юге Украины оккупанты не могут продвигаться вперед и вынуждены держать оборону. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Они не могут продвигаться вперед. Они держатся за границы обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали... Укрепления они используют исключительно в оборонном режиме. И продвижения вперед у них нет нигде", – сказала она.

По словам Гуменюк, вчера оккупанты пытались выдвинуть танковый взвод. "Первый танк взорвался на мине, остальные два развернулись и удрали на свои позиции", – рассказала она.

  • Вчера, 27 сентября, Вооруженные Силы Украины нанесли пять авиационных и 250 артиллерийских ударов по российским оккупантам на южном направлении.

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Вадим Ребрина
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война ОК Юг Наталья Гуменюк
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