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Херсонская область. Артиллерия ВСУ нанесла 250 ударов по россиянам — потери РФ от ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 06:22
Херсонская область. Артиллерия ВСУ нанесла 250 ударов по россиянам — потери РФ от ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины нанесли пять авиационных и 250 артиллерийских ударов по российским оккупантам на южном направлении. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявили, что противник пытается подтягивать резервы из временно оккупированного Крыма. На направлении Чкалово-Безыменное россияне пытались наступать танковым взводом — один танк подорвался на мине, еще два отступили. 

Авиация ВСУ ударила по оккупантам пять раз, а силы противовоздушной обороны сбили беспилотник "Орлан-10" в Херсонском районе и штурмовик Су-25 в Баштанском районе. 

Ракетные войска и артиллерия выполнили 250 огневых задач, поразив командно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе. Потери захватчиков составили 58 человек, танк и семь единиц автомобильной техники. Другие результаты ударов доразведываются. 

Читайте также: ОК "Юг" о влиянии мобилизации в России на фронт: Это пушечное мясо, чтобы затыкать дыры

Дмитро Гриниченко
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