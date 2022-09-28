Херсонская область. Артиллерия ВСУ нанесла 250 ударов по россиянам — потери РФ от ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины нанесли пять авиационных и 250 артиллерийских ударов по российским оккупантам на южном направлении. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявили, что противник пытается подтягивать резервы из временно оккупированного Крыма. На направлении Чкалово-Безыменное россияне пытались наступать танковым взводом — один танк подорвался на мине, еще два отступили.

Авиация ВСУ ударила по оккупантам пять раз, а силы противовоздушной обороны сбили беспилотник "Орлан-10" в Херсонском районе и штурмовик Су-25 в Баштанском районе.

Ракетные войска и артиллерия выполнили 250 огневых задач, поразив командно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе. Потери захватчиков составили 58 человек, танк и семь единиц автомобильной техники. Другие результаты ударов доразведываются.

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Дмитро Гриниченко

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