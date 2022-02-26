Геращенко призвал владельцев наружной рекламы проводить психологические атаки на россиян

Советник главы МВД Антон Геращенко призвал владельцев наружной рекламы сделать свой вклад в общую победу над российскими оккупантами.

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Он предложил каждому самостоятельно и за свой счет разместить на своем носителе рекламы лозунги типа "Россия иди на х...й" или помягче, типа "Оккупанты – вон из Украины".

"Не ждите ничьих согласований! Никакой другой рекламы быть не должно! Действуйте!" – написал Геращенко.

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Вадим Ребрина

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