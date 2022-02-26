Как мирный житель может помешать наступлению россиян — инструкция от Сухопутных войск ВСУ

Сухопутные войска ВСУ дали рекомендации для гражданских лиц, как они могут помочь украинским защитникам помешать продвижению российских оккупантов.

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"Мы, НПУ, НГУ, ВСУ, СБУ и другие правоохранительные структуры отдаем за вас и Украину свои жизни, а вы сделайте так, как написано, чтобы помочь нам побороть эту нечисть", – сказано в сообщении.

В целях недопущения продвижения врага по нашей территории украинские воины просят делать следующее.

1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.

2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте, не дайте им выйти.

3. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100%, что это враг, не жалейте лес, подожгите его. Новый вырастет на костях оккупанта.

4. У кого есть экскаваторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас.

5. Вниманию владельцев оружия с оптическими прицелами. Необязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.

6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага.

7. Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте любым способом.

8. Если есть информация, что враг на подходе, жгите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, враг будет думать, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени.

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Вадим Ребрина

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