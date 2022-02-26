Создан чат-бот для сообщений о российских войсках, технике и ДРГ

СБУ создала чат-бот для сообщений о российских войсках, технике, диверсионно-разведывательных группах и призывает украинцев активно его использовать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Видите российские войска и технику? Заметили вражеские ДРГ? Сообщите об этом немедленно!" – призвала СБУ.

Специальный официальный чат-бот – https://t.me/stop_russian_war_bot

Достоверность проверена, отмечают в спецслужбе.

Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.

В случае перебоев в работе бота, можно отправлять информацию в личные сообщения телеграм-аккаунта @stop_russian_war

Читайте также:

Как противодействовать меткам российских диверсантов: инструкция ГСЧС

"Поможем врагу попасть в ад". Укравтодор призвал демонтировать указательные знаки

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.