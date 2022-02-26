Создан чат-бот для сообщений о российских войсках, технике и ДРГ
СБУ создала чат-бот для сообщений о российских войсках, технике, диверсионно-разведывательных группах и призывает украинцев активно его использовать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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"Видите российские войска и технику? Заметили вражеские ДРГ? Сообщите об этом немедленно!" – призвала СБУ.
Специальный официальный чат-бот – https://t.me/stop_russian_war_bot
Достоверность проверена, отмечают в спецслужбе.
Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.
В случае перебоев в работе бота, можно отправлять информацию в личные сообщения телеграм-аккаунта @stop_russian_war
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