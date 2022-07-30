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Геращенко: У нас уже есть подразделения, которые "занимаются тем, чем занимался Моссад"

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 20:38
Геращенко: У нас уже есть подразделения, которые
Антон Геращенко (Скриншот видео Свобода слова на ICTV)

Причастные к массовому убийству украинских военных в Еленовке понесут наказание — в Украине уже есть подразделения, которые "занимаются тем, чем занимался Моссад в Израиле". Об этом в эфире канала российского оппозиционера Марка Фейгина сказал советник главы МВД Антон Геращенко.

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Украинская разведка, украинские правоохранительные органы рано или поздно установят всех причастных к массовому убийству в Еленовке, и все они понесут наказание, отметил он.

"Могу сказать, что у нас в Украине уже есть подразделения, которые занимаются тем, чем занимался Моссад в Израиле. Еще некоторое время – и мы превзойдем Моссад. Вы видите, как на оккупированных территориях ликвидируются предатели... Сегодня в Украине формируется одна из самых мощных спецслужб мира", – сказал Геращенко.

Он добавил, что по окончании войны Украина "еще будет соревноваться с Моссадом, ЦРУ и MI6, какая служба умеет лучше защищать интересы своей страны".

  • 28 июля в сети появились кадры, на которых один из российских военных отрезает тестикулы связанному украинскому военнопленному. На следующий день появились кадры с убийством этого пленного. Омбудсмен Дмитрий Лубинец 30 июля заявил, что Украина знает всю информацию о российском военном, который кастрировал украинского пленного, а также о его семье.
  • 29 июля во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, в частности бойцов полка "Азов", произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинцев, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов.
Вадим Ребрина
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разведка Еленовка антон геращенко
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