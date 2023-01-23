Герасимов будет активнее применять ВДВ в войне. Это 76-я, 106-я и 98-я дивизии — разведка

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, которого назначили командовать войной против Украины, будет активнее применять подразделения воздушно-десантных войск. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Укринформу.

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По его словам, с момента назначения Герасимова россияне не особо меняли тактику, однако изменения будут в любом случае — оккупанты перегруппировывают подразделения ВДВ.

Он отметил, что в начале большой войны на всех направлениях во втором эшелоне шли десантники, а в наступлении на Киев они выполняли основную задачу. Разведка ожидает, что Герасимов будет активнее применять ВДВ.

"Видимо, именно на этом фоне и возникли недоразумения между Герасимовым и командующим ВДВ генерал-полковником Михаилом Теплинским, во время совещания в российском Генштабе он послал Герасимова по "маршруту корабля" и был мгновенно уволен. В первую очередь из-за того, что при командовании Герасимова ВДВ за первые полгода войны в Украине почти наполовину были выбиты", — сказал Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что ВДВ считаются элитными войсками в РФ — это 76-я, 106-я и 98-я дивизии — последняя была переброшена с Херсонского направления на другие участки, которые россияне считают приоритетными.

Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".

Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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