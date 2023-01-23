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Герасимов и Шойгу захотели улучшить дисциплину. Их критикует Пригожин — разведка Британии

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23.01.2023, 09:44
Герасимов и Шойгу захотели улучшить дисциплину. Их критикует Пригожин — разведка Британии - Фото
Валерий Герасимов и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и глава Минобороны страны-оккупанта Сергей Шойгу захотели улучшить дисциплину в армии, однако столкнулись с критикой за "отрыв от реальности". Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что Герасимов, который недавно был назначен командующим войной против Украины, стремится улучшить повседневную дисциплину в оккупационных войсках.

С тех пор как он принял командование, офицеры пытались запретить неформальную форму, поездки на гражданских автомобилях, использование мобильных телефонов и нестандартные стрижки.

Отмечается, что подобные меры были встречены скептически в среде захватчиков — некоторые из самых больших насмешек были замечены за попытками улучшить стандарты бритья солдат.

Британцы пишут, что распоряжения Герасимова критиковали собственник ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и террористы ДНР. 

Союзники заявляют, что россияне продолжают нести тяжелые потери и находиться в оперативном тупике, а сосредоточение Герасимова на незначительных нормативных актах, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России.

Вместе с Шойгу его все чаще считают оторванным от реальности и сосредоточенным на презентации, а не на сути дела, резюмировали в сводке.

  • Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
  • Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".
  • Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

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Дмитро Гриниченко
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война евгений пригожин валерий герасимов сергей шойгу британская разведка
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