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04.01.2019, 10:53

Польша о нормандском формате: Германия и Франция - это не весь ЕС

Польша о нормандском формате: Германия и Франция - это не весь ЕС - Фото
Яцек Чапутович (фото - twitter.com/MSZ_RP) Фото: twitter.com/MSZ_RP

Глава МИД Польши Яцек Чапутович говорит о необходимости изменения нормандского формата переговоров по Донбассу

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины, поскольку к переговорам в нормандском формате для урегулирования конфликта в Донбассе должны присоединиться США и ЕС. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

"Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия - ред.) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - уверен глава МИД Польши.

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По его словам, говорить от лица всего Европейского союза могут только европейские учреждения. "В этом случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности - ред.), а не другие страны", - уточнил дипломат. 

Ранее уже Чапутович объяснял необходимость привлечения ООН к разрешению конфликта в Донбассе "неуспешностью" нормандского формата.

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Теги: Яцек Чапутович, Россия, Германия, США, Донбасс, польша, нормандский формат
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