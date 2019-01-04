Польша о нормандском формате: Германия и Франция - это не весь ЕС

Яцек Чапутович (фото - twitter.com/MSZ_RP) Фото: twitter.com/MSZ_RP

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины, поскольку к переговорам в нормандском формате для урегулирования конфликта в Донбассе должны присоединиться США и ЕС. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

"Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия - ред.) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - уверен глава МИД Польши.

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По его словам, говорить от лица всего Европейского союза могут только европейские учреждения. "В этом случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности - ред.), а не другие страны", - уточнил дипломат.

Ранее уже Чапутович объяснял необходимость привлечения ООН к разрешению конфликта в Донбассе "неуспешностью" нормандского формата.

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