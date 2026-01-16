Германия объявила о новой зимней и энергетической поддержке Украины
Германия выделяет новую зимнюю и энергетическую поддержку для Украины, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Речь идет о дополнительном пакете на 60 млн евро, который 16 января объявил глава МИД Германии Иоганн Вадефул.
"Эта помощь поможет согреть и защитить наших людей, укрепив системы отопления и теплоснабжения – с особым акцентом на прифронтовые регионы", – отметил Сибига.
Накануне он сообщил, что Украина созывает Энергетический Рамштайн после российских ударов по ее энергосистеме.
- Президент Зеленский рассказал, что дефицит электроэнергии в Украине по состоянию на 15 января составлял 7 ГВт. Это почти вся мощность атомных станций на подконтрольной территории.
- Тем временем Британия предоставит Украине дополнительные 20 млн фунтов на ремонт жизненно важной энергоинфраструктуры.
