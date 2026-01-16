Германия объявила о новой зимней и энергетической поддержке Украины

Сибига сообщил о дополнительном пакете от ФРГ на десятки миллионов евро

Блэкаут в Киеве (Иллюстративное фото: MAXYM MARYSENKO / EPA)

Германия выделяет новую зимнюю и энергетическую поддержку для Украины, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Речь идет о дополнительном пакете на 60 млн евро, который 16 января объявил глава МИД Германии Иоганн Вадефул.

Читайте также Продажи аккумуляторов LiFePO4 растут. Стоит ли переплачивать за них во время блэкаутов

"Эта помощь поможет согреть и защитить наших людей, укрепив системы отопления и теплоснабжения – с особым акцентом на прифронтовые регионы", – отметил Сибига.

Накануне он сообщил, что Украина созывает Энергетический Рамштайн после российских ударов по ее энергосистеме.