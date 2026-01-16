Німеччина надасть нову зимову та енергетичну підтримку Україні
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Німеччина виділяє нову зимову та енергетичну підтримку для України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Йдеться про додатковий пакет на 60 млн євро, який 16 січня оголосив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефул.
Читайте також
"Ця допомога допоможе зігріти та захистити наших людей, зміцнивши системи опалення та теплопостачання – з особливим акцентом на прифронтові регіони", – зауважив Сибіга.
Напередодні він повідомив, що Україна скликає Енергетичний Рамштайн після російських ударів по її енергосистемі.
- Президент Зеленський розповів, що дефіцит електроенергії в Україні станом на 15 січня становив 7 ГВт. Це майже вся потужність атомних станцій на підконтрольній території.
- Тим часом Британія надасть Україні додаткові 20 млн фунтів на ремонт життєво важливої енергоінфраструктури.
Коментарі (0)