Німеччина надасть нову зимову та енергетичну підтримку Україні

Сибіга повідомив про додатковий пакет від ФРН на десятки мільйонів євро

Блекаут у Києві (Ілюстративне фото: MAXYM MARYSENKO / EPA)

Німеччина виділяє нову зимову та енергетичну підтримку для України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Йдеться про додатковий пакет на 60 млн євро, який 16 січня оголосив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефул.

"Ця допомога допоможе зігріти та захистити наших людей, зміцнивши системи опалення та теплопостачання – з особливим акцентом на прифронтові регіони", – зауважив Сибіга.

Напередодні він повідомив, що Україна скликає Енергетичний Рамштайн після російських ударів по її енергосистемі.