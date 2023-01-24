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Германия уже 25 января разрешит Польше отправить Leopard в Украину – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 17:42
Германия уже 25 января разрешит Польше отправить Leopard в Украину – Bloomberg - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Германия уже завтра, 25 января, даст Польше разрешение на отправку танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Ожидается, что уже в среду Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard немецкого производства в Украину", – пишет Bloomberg.

Bloomberg напоминает, что немецкий закон требует разрешения на реэкспорт своей военной техники, а это означает, что сотни танков Leopard в Европе могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.

Как отмечается, поскольку Украина готовится к возможной эскалации боевых действий весной, дебаты об отправке боевых танков для поддержки киевских военных и возможном возвращении территории стали горячей темой для союзников по НАТО.

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Наталія Медведєва
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Германия война польша танки военная помощь Leopard 2
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