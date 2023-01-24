Германия уже 25 января разрешит Польше отправить Leopard в Украину – Bloomberg

Германия уже завтра, 25 января, даст Польше разрешение на отправку танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Ожидается, что уже в среду Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard немецкого производства в Украину", – пишет Bloomberg.

Bloomberg напоминает, что немецкий закон требует разрешения на реэкспорт своей военной техники, а это означает, что сотни танков Leopard в Европе могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.

Как отмечается, поскольку Украина готовится к возможной эскалации боевых действий весной, дебаты об отправке боевых танков для поддержки киевских военных и возможном возвращении территории стали горячей темой для союзников по НАТО.

Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".

Чуть позже стало известно, что Польша запросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

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Наталія Медведєва

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