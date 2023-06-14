Германия впервые приняла стратегию нацбезопасности. Китай – системный соперник

В Германии впервые была принята стратегия национальной безопасности. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ.

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Федеральное правительство Германии одобрило 40-страничный документ стратегии. Полтора года назад его анонсировал канцлер Олаф Шольц. Глава немецкого правительства назвал это решение "необычным и важным".

Издание пишет, что документ не является "революционным", но в нем есть четкие выводы относительно нацбезопасности, которые с точки зрения немецкого правительства стали необходимы после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Отмечается, что правительство обязуется достичь целевого показателя НАТО по расходам на оборону на уровне 2% от ВВП.

В то же время Германия обещает это сделать "в среднем за несколько лет". Цель НАТО заключается в том, чтобы показатели в 2% от ВВП среди стран Альянса были достигнуты не позднее 2024 года. В этом году Германия ожидает расходов 1,6% на оборону.

Также в документе говорится о космической безопасности, борьбе с климатическим кризисом и обеспечении энергией, сырьем и продовольствием.

С одной стороны, в документе Китай определяется как партнер в таких важных вопросах, как защита климата, и как экономический конкурент, но прежде всего как "системный соперник", пишет издание.

Также в документе говорится, что необходимо отказаться от ограничительной политики в отношении таких партнеров, как Индия. Их планируют "максимально высвободить из российских объятий", в том числе путем снабжения оружием, что сделает их более независимыми от РФ.

10 июня 2023 года Шольц сообщил, что планирует поговорить с Путиным "в ближайшее время" и призвать закончить войну.

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