Шольц собирается поговорить с Путиным в "ближайшее время". Будет призывать закончить войну

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается "в ближайшее время" поговорить с диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на на съезде немецкой протестантской церкви в Нюрнберге, цитирует его газета The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в ближайшее время он будет звонить Путину, чтобы призвать его вывести войска из Украины.

Он отметил, что в прошлом уже делал подобные звонки.

"Я планирую сделать это снова в ближайшее время", — сказал Шольц.

13 мая стало известно, что Германия передает Украине новый пакет военной помощи на 2,7 млрд евро – это крупнейшая поставка с начала большой войны.

Перед саммитом G7 в японской Хиросиме Шольц заявил, что Россия несет угрозу всему миру.

Германия закрывает четыре из пяти консульств РФ, а также свои консульства в России.

Читайте также: Шольца пытались освистать пророссийские митингующие. Он резко ответил "крикунам": видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.