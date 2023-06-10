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Шольц собирается поговорить с Путиным в "ближайшее время". Будет призывать закончить войну

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 14:46
Шольц собирается поговорить с Путиным в
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается "в ближайшее время" поговорить с диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на на съезде немецкой протестантской церкви в Нюрнберге, цитирует его газета The Guardian.

По его словам, в ближайшее время он будет звонить Путину, чтобы призвать его вывести войска из Украины. 

Он отметил, что в прошлом уже делал подобные звонки. 

"Я планирую сделать это снова в ближайшее время", — сказал Шольц.

  • 13 мая стало известно, что Германия передает Украине новый пакет военной помощи на 2,7 млрд евро – это крупнейшая поставка с начала большой войны.
  • Перед саммитом G7 в японской Хиросиме Шольц заявил, что Россия несет угрозу всему миру.
  • Германия закрывает четыре из пяти консульств РФ, а также свои консульства в России.

Читайте также: Шольца пытались освистать пророссийские митингующие. Он резко ответил "крикунам": видео 

Дмитрий Гриниченко
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Германиявойнавладимир путинпереговорыолаф шольц
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