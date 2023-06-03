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Шольца пытались освистать пророссийские митингующие. Он резко ответил "крикунам": видео

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 22:52
Шольца пытались освистать пророссийские митингующие. Он резко ответил
Олаф Шольц в бундестаге (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил пророссийским митингующим, которые попытались обвинить его в "разжигании войны" из-за военной помощи Украине со стороны Берлина. Шольц в ответ напомнил, что войну разжег российский диктатор Владимир Путин, отправив сотни тысяч своих военных пытаться оккупировать Украину. Об этом сообщает Bild.

В немецком городе Фалькенз проходил Европейский фестиваль Социал-демократической партии Германии, и когда Шольц выступал со сцены, около сотни человек пытались его освистать, выкрикивая "разжигатель войны", "лжец" и "бандит". Они заявляли, что хотят "мира без оружия" и кричали канцлеру: "Уходи!".

У некоторых из присутствующих на одежде была "антивакцинаторская" и российская символика.

Когда  Шольц вышел на сцену, он сказал: "Дорогие крикуны, добро пожаловать на этот фестиваль демократии и этот фестиваль Европы <…> Разжигатель войны – это Путин, он вторгся в Украину с 200 000 солдат <…> Путин хочет уничтожить и завоевать Украину".

Канцлер считает, что "крикуны" признали бы Путина разжигателем войны и озвучили бы это, "если бы был хоть какой-то ум в голове".

Шольц сказал, что не видит альтернативы поддержке Украины оружием: "Да, это необходимо, если на страну напали, то она должна быть способной защитить себя, что еще? [Путин] убил множество мирных, в том числе детей и стариков. Это убийство. Эта агрессивная война угрожает миру и свободе".

Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке, который тоже был на сцене, заявил, что этот митинг на самом деле должен был быть на Красной площади в Кремле.

  • 13 мая стало известно, что Германия передает Украине новый пакет военной помощи на 2,7 млрд евро – это крупнейшая поставка с начала большой войны.
  • Перед саммитом G7 в японской Хиросиме Шольц заявил, что Россия несет угрозу всему миру.
  • Германия закрывает четыре из пяти консульств РФ, а также свои консульства в России.
Оксана Житнюк
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