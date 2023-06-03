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Шольца намагалися освистати проросійські мітингувальники. Він різко відповів "крикунам": відео

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 22:52
Шольца намагалися освистати проросійські мітингувальники. Він різко відповів
Олаф Шольц в бундестаге (фото - ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко відповів проросійським мітингувальникам, які спробували звинуватити його у "розпалюванні війни" через військову допомогу Україні з боку Берліна. Шольц у відповідь нагадав, що війну розпалив російський диктатор Володимир Путін, відправивши сотні тисяч своїх військових намагатись окупувати Україну. Про це повідомляє Bild.

У німецькому місті Фалькенз проходив Європейський фестиваль Соціал-демократичної партії Німеччини, і коли Шольц виступав зі сцени, близько сотні людей намагалися його освистати, вигукуючи "розпалювач війни", "брехун" та "бандит". Вони заявляли, що хочуть "миру без зброї" і кричали канцлеру: "Йди геть!".

У деяких із присутніх на одязі була "антивакцинаторська" і російська символіка.

Коли Шольц вийшов на сцену, він сказав: "Дорогі крикуни, ласкаво просимо на цей фестиваль демократії і цей фестиваль Європи <...> Розпалювач війни – це Путін, він вторгся в Україну з 200 000 солдатів <...> Путін хоче знищити і завоювати Україну".

Канцлер вважає, що "крикуни" визнали б Путіна розпалювачем війни і озвучили б це, "якби був хоч якийсь розум у голові".

Шольц сказав, що не бачить альтернативи підтримці України зброєю: "Так, це необхідно, якщо на країну напали, то вона має бути здатною захистити себе, що ще? [Путін] убив безліч мирних, у тому числі дітей та старих людей. Це вбивство. Ця агресивна війна загрожує миру та свободі".

Прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке, який теж був на сцені, заявив, що цей мітинг насправді мав би бути на Червоній площі у Кремлі.

  • 13 травня стало відомо, що Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро – це найбільше постачання з початку великої війни.
  • Перед самітом G7 у японській Хіросімі Шольц заявив, що Росія несе загрозу всьому світу.
  • Німеччина закриває чотири з п'яти консульств РФ, а також свої консульства у Росії.
Оксана Житнюк
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війнаНімеччинаолаф шольцмітинг
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