Шольца намагалися освистати проросійські мітингувальники. Він різко відповів "крикунам": відео
Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко відповів проросійським мітингувальникам, які спробували звинуватити його у "розпалюванні війни" через військову допомогу Україні з боку Берліна. Шольц у відповідь нагадав, що війну розпалив російський диктатор Володимир Путін, відправивши сотні тисяч своїх військових намагатись окупувати Україну. Про це повідомляє Bild.
У німецькому місті Фалькенз проходив Європейський фестиваль Соціал-демократичної партії Німеччини, і коли Шольц виступав зі сцени, близько сотні людей намагалися його освистати, вигукуючи "розпалювач війни", "брехун" та "бандит". Вони заявляли, що хочуть "миру без зброї" і кричали канцлеру: "Йди геть!".
У деяких із присутніх на одязі була "антивакцинаторська" і російська символіка.
Коли Шольц вийшов на сцену, він сказав: "Дорогі крикуни, ласкаво просимо на цей фестиваль демократії і цей фестиваль Європи <...> Розпалювач війни – це Путін, він вторгся в Україну з 200 000 солдатів <...> Путін хоче знищити і завоювати Україну".
Канцлер вважає, що "крикуни" визнали б Путіна розпалювачем війни і озвучили б це, "якби був хоч якийсь розум у голові".
Шольц сказав, що не бачить альтернативи підтримці України зброєю: "Так, це необхідно, якщо на країну напали, то вона має бути здатною захистити себе, що ще? [Путін] убив безліч мирних, у тому числі дітей та старих людей. Це вбивство. Ця агресивна війна загрожує миру та свободі".
Прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке, який теж був на сцені, заявив, що цей мітинг насправді мав би бути на Червоній площі у Кремлі.
- 13 травня стало відомо, що Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро – це найбільше постачання з початку великої війни.
- Перед самітом G7 у японській Хіросімі Шольц заявив, що Росія несе загрозу всьому світу.
- Німеччина закриває чотири з п'яти консульств РФ, а також свої консульства у Росії.
Коментарі