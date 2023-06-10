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Шольц збирається поговорити з Путіним у "найближчий час". Закликатиме закінчити війну

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10.06.2023, 14:46
Шольц збирається поговорити з Путіним у
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається "найближчим часом" поговорити з диктатором Володимиром Путіним. Про це він повідомив на з'їзді німецької протестантської церкви в Нюрнберзі, цитує його газета The Guardian.

За його словами, найближчим часом він дзвонитиме Путіну, щоб закликати його вивести війська з України.

Він зазначив, що у минулому вже робив подібні дзвінки.

"Я планую зробити це знову найближчим часом", — сказав Шольц.

  • 13 травня стало відомо, що Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро – це найбільше постачання з початку великої війни.
  • Перед самітом G7 у японській Хіросімі Шольц заявив, що Росія несе загрозу всьому світу.
  • Німеччина закриває чотири з п'яти консульств РФ, а також свої консульства у Росії.

Читайте також: Шольца намагалися освистати проросійські мітингувальники. Він різко відповів "крикунам": відео 

Дмитро Гриниченко
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