Німеччина вперше ухвалила стратегію нацбезпеки. Китай – системний суперник

У Німеччині вперше була ухвалена стратегія національної безпеки. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung із посиланням на документ.

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Федеральний уряд Німеччини схвалив 40-сторінковий документ стратегії. Півтора року тому його анонсував канцлер Олаф Шольц. Очільник німецького уряду назвав це рішення "незвичайним і важливим".

Видання пише, що документ не є "революційним", але в ньому є чіткі висновки щодо нацбезпеки, які з точки зору німецького уряду стали необхідними після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що уряд зобов'язується досягти цільового показника НАТО у витратах на оборону на рівні 2% від ВВП.

Водночас Німеччина обіцяє це зробити "у середньому впродовж кількох років". Мета НАТО полягає у тому, щоб показник у 2% від ВВП серед країн Альянсу був досягнутий не пізніше 2024 року. Цього року Німеччина очікує на витрати 1,6% на оборону.

Також у документі йдеться про космічну безпеку, боротьбу з кліматичною кризою та забезпечення енергією, сировиною та продовольством.

З одного боку в документі Китай визначається як партнер у таких важливих питаннях, як захист клімату, і як економічний конкурент, але перш за все як "системний суперник", пише видання.

Також у документі йдеться, що необхідно відмовитись від обмежувальної політики щодо таких партнерів, як Індія. Їх планують "максимально вивільнити з російських обіймів", зокрема шляхом постачання зброї, що зробить їх більш незалежними від РФ.

10 червня 2023 року Шольц повідомив, що планує поговорити з Путіним "найближчим" часом та закликатиме закінчити війну.

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