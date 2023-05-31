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Німеччина депортувала росіян вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 17:45
Німеччина депортувала росіян вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - Фото
Бундестаг (Фото: bundestag.de)

У Німеччині вперше депортували росіян до РФ з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Це відбулось у федеральній землі Баварія, повідомляє німецьке ЗМІ Tagesschau.

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Зазначається, що у березні двоє росіян, серед яких був засуджений злочинець, були доставлені плановим рейсом до Сербії, звідки вони вилетіли до Росії.

Під час депортації чоловіків не супроводжували офіцери федеральної поліції Німеччини. 

Правоохоронці пояснили, що охорона не була потрібна тому, що "не слід було очікувати опору".

Зазначається, що після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року німецька влада виключала депортацію росіян на їхню батьківщину.

Це пояснювалось "практичними міркуваннями", оскільки прямого авіасполучення між Росією та Євросоюзом наразі немає, а контакти між правоохоронними відомствами були зведені до мінімуму.

ЗМІ зауважує, що німецька влада "стурбована" тим, що депортовані злочинці можуть бути призвані на військову службу та взяти участь у війні проти України після повернення до РФ.

  • 24 травня 2023 року у Міністерстві внутрішніх справ ФРН повідомили, що з 2500 росіян призовного віку, які втекли від мобілізації, лише 55 отримали притулок у Німеччині.
  • 31 травня ФРН закрила чотири з п'яти консульств Росії, а також свої консульства у РФ.

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Артем Джеріпа
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