Германия депортировала россиян впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

В Германии впервые депортировали россиян в РФ с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Это произошло в федеральной земле Бавария, сообщает немецкое СМИ Tagesschau.

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Отмечается, что в марте двое россиян, среди которых был осужденный преступник, были доставлены плановым рейсом в Сербию, откуда они вылетели в Россию.

В ходе депортации мужчин не сопровождали офицеры федеральной полиции Германии.

Правоохранители объяснили, что охрана не нужна потому, что "не следовало ожидать сопротивления".

Отмечается, что после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года немецкие власти исключали депортацию россиян на их родину.

Это объяснялось "практическими соображениями", поскольку прямого авиасообщения между Россией и Евросоюзом сейчас нет, а контакты между правоохранительными ведомствами были сведены к минимуму.

СМИ отмечает, что немецкие власти "обеспокоены" тем, что депортированные преступники могут быть призваны на военную службу и принять участие в войне против Украины по возвращении в РФ.

24 мая 2023 года в Министерстве внутренних дел ФРГ сообщили, что из 2500 бежавших от мобилизации россиян призывного возраста лишь 55 получили убежище в Германии.

31 мая ФРГ закрыла четыре из пяти консульств России, а также свои консульства в РФ.

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