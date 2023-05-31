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Германия депортировала россиян впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 17:45
Германия депортировала россиян впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - Фото
Бундестаг (Фото: bundestag.de)

В Германии впервые депортировали россиян в РФ с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Это произошло в федеральной земле Бавария, сообщает немецкое СМИ Tagesschau.

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Отмечается, что в марте двое россиян, среди которых был осужденный преступник, были доставлены плановым рейсом в Сербию, откуда они вылетели в Россию.

В ходе депортации мужчин не сопровождали офицеры федеральной полиции Германии.

Правоохранители объяснили, что охрана не нужна потому, что "не следовало ожидать сопротивления".

Отмечается, что после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года немецкие власти исключали депортацию россиян на их родину.

Это объяснялось "практическими соображениями", поскольку прямого авиасообщения между Россией и Евросоюзом сейчас нет, а контакты между правоохранительными ведомствами были сведены к минимуму.

СМИ отмечает, что немецкие власти "обеспокоены" тем, что депортированные преступники могут быть призваны на военную службу и принять участие в войне против Украины по возвращении в РФ.

  • 24 мая 2023 года в Министерстве внутренних дел ФРГ сообщили, что из 2500 бежавших от мобилизации россиян призывного возраста лишь 55 получили убежище в Германии.
  • 31 мая ФРГ закрыла четыре из пяти консульств России, а также свои консульства в РФ.

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Артём Джерипа
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Германиявойнадепортация
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