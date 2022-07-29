Германия заявила, что передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков

Германия планирует передать Украине 16 танковых мостоукладчиков. Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

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"Продолжаем поддерживать! Для дальнейшей поддержки украинских сухопутных войск министр Ламбрехт приняла решение доставить партию из 16 бронированных мостоукладчиков Biber", – сказано в сообщении.

В ведомстве сообщают, что танки можно использовать для преодоления водных преград или препятствий в бою.

СПРАВКА. Бронированный танк-мостоукладчик Biber обеспечивает мобильность войск для преодоления сложной местности, оврагов или водоемов. Танки Biber используют для быстрого создания мостов, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров. Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров (созданный мост – 22 метра), ширину – четыре метра.

В начале апреля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла предела по поставкам Украине оружия со складов Бундесвера.

Однако в июле экс-посол в Берлине Андрей Мельник заявил: по его инсайдам, еще есть возможность поставлять оружие со складов армии ФРГ.

Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц, комментируя политику Шольца и военную помощь Украине, сказал, что "немцев и Бундестаг обманывают".

Оксана Житнюк

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