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Германия заявила, что передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 16:55
Германия заявила, что передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков - Фото
Иллюстрация - Twitter Минобороны Германии

Германия планирует передать Украине 16 танковых мостоукладчиков. Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

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"Продолжаем поддерживать! Для дальнейшей поддержки украинских сухопутных войск министр Ламбрехт приняла решение доставить партию из 16 бронированных мостоукладчиков Biber", – сказано в сообщении.

В ведомстве сообщают, что танки можно использовать для преодоления водных преград или препятствий в бою.

Германия заявила, что передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков
СПРАВКА. Бронированный танк-мостоукладчик Biber обеспечивает мобильность войск для преодоления сложной местности, оврагов или водоемов. Танки Biber используют для быстрого создания мостов, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров. Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров (созданный мост – 22 метра), ширину – четыре метра.
Оксана Житнюк
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