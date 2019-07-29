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Герус: Обсуждение фамилий кандидатов в премьеры вредит этим людям

Герус: Обсуждение фамилий кандидатов в премьеры вредит этим людям - Фото
Андрей Герус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 08:59

Представитель президента в Кабинете министров считает, что "когда какие-то фамилии светятся, их начинают сбивать"

Выбрать премьер-министра через рекрутеров объективно невозможно, а обсуждение фамилий кандидатов на должность "вредит этим людям". Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"В этот процесс вовлечен президент и политические лидеры из его команды. Премьер-министр это политическая должность, мы это понимаем, однако будет хорошо, если он не будет играть в свои политические игры, а будет заниматься реализацией экономической и социальной программ партии, которая победила на выборах. Очевидно, что будет важным решение президента", - отметил Герус.

Он уточнил, что несмотря на то, что  "имеем парламентско-президентскую республику, но понимаем, что роль и вес президента сегодня очень велика".

"Выбрать премьер-министра через рекрутеров объективно невозможно. Потому что это демократия, в стране власть избирал народ, он избирал президента и партию. Партия формирует коалицию и выдвигает премьер-министра. Это не должен быть политик в классическом понимании этого слова, потому что у нас премьер-министры часто начинают создавать свои партии и строить собственный политический имидж", - добавил Герус.

Он не стал называть фамилии претендентов на должность премьер-министра.

"Если сейчас начинать обсуждать какие-то фамилии, то это, прежде всего, вредить этим людям. Когда какие-то фамилии светятся, их начинают сбивать, а премьер-министр не может нравиться всем, придется и наступать на интересы каких-то людей", - объяснил он.

24 июля Герус сказалсказал, кто из министров может попасть в новый Кабмин.

21 июля президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что премьер-министром должен быть профессиональный экономист, не имеющий отношения к политике.

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