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У Зеленского рассказали о переговорах с кандидатами на премьера

У Зеленского рассказали о переговорах с кандидатами на премьера - Фото
Олег Устенко (фото - radiosvoboda.org)
24.07.2019, 08:35

Советник президента Олег Устенко говорит, что пул экспертов или потенциальных кандидатов значительно больше, чем обсуждают в СМИ

Количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем обсуждается в СМИ. Об этом заявил советник президента Олег Устенко в эфире Радио Свобода.

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире, от того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - сказал Устенко.

21 июля Зеленский заявил журналистам, что премьер-министром должен быть профессиональный экономист, не имеющий отношения к политике.

"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, это просто навязанная повестка дня,  который исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", - отметил Устенко.

Отвечая на вопрос о своем возможном премьерстве, Устенко отметил: "Я бы сказал, что я не хотел бы отвечать на такого плана вопросы".

23 июля состоялась встреча Зеленского и главы набсовета Укроборонпрома, бывшего министра Экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, на которой обсуждали возможное премьерство последнего. На минувших выходных похожая встреча президента прошла с заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владиславом Рашкованом.

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