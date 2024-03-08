"Гетман Иван Выговский": Зеленский дал имя корвета, изготовленного Турцией для Украины
Президент Владимир Зеленский дал имя новому корвету, изготовленному Турцией для Украины. Соответствующий приказ №150/2024 опубликован на странице Офиса президента.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Согласно приказу № 150/2024 Зеленский решил присвоить корвету класса "Ada" ВМС ВСУ имя гетмана Ивана Выговского. В дальнейшем его будут именовать корвет "Гетман Иван Выговский".
В ОП отметили, что это было сделано с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.
СПРАВКА.Корветы ADA имеют полное водоизмещение более 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Экипаж – 106 человек. На корветах установлено восемь противокорабельных ракет Гарпун (для Украины корветы строят с учетом возможности перевооружения, это могут быть другие ракеты), торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корветы ADA оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ. На таких кораблях есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Также предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.
- 27 июля 2021 года в Минобороны показали, как идет строительство первого корвета.
- В августе 2022 года президент Зеленский подписал указ о присвоении первому корвету класса Ada для ВМС ВСУ имени гетмана Ивана Мазепы.
- 2 октября корвет "Гетман Иван Мазепа" спустили на воду.
- 18 августа 2023 года в Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд ВМС ВСУ.