"Гетьман Іван Виговський": Зеленський дав ім'я корвету, який виготовила Туреччина для України
Президент Володимир Зеленський дав ім'я новому корвету, який виготовила Туреччина для України. Відповідний наказ № 150/2024 опублікований на сторінці Офісу президента.
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Згідно з наказом № 150/2024 Зеленський вирішив присвоїти корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ ім'я гетьмана Івана Виговського. Надалі його іменуватимуть корвет "Гетьман Іван Виговський".
В ОП зазначили, що це було зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.
ДОВІДКА.Корвети ADA мають повну водотоннажність понад 2400 тонн. Максимальна швидкість – 29 вузлів, а дальність плавання – 3500 миль. Екіпаж – 106 осіб. На корветах встановлено вісім протикорабельних ракет Гарпун (для України корвети будують з урахуванням можливості переозброєння, це можуть бути інші ракети), торпедні апарати для 324 мм Mk.32 або Mk.46, система захисту від торпед, артилерійська установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а також зенітно-ракетне озброєння у вигляді RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корвети ADA оснащені сучасною системою бойового керування, навігацією, гідролокатором та системою РЕБ. На таких кораблях є ангар для вертольота чи безпілотних комплексів. Також передбачено палубний майданчик для вильоту та посадки літальних апаратів.
- 27 липня 2021 року в Міноборони показали, як іде будівництво першого корвету.
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- 2 жовтня корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду.
- 18 серпня 2023 року у Туреччині відбулася церемонія закладання другого корабля типу ADA для потреб ВМС ЗСУ.