"Гетьман Іван Виговський": Зеленський дав ім'я корвету, який виготовила Туреччина для України

Президент Володимир Зеленський дав ім'я новому корвету, який виготовила Туреччина для України. Відповідний наказ № 150/2024 опублікований на сторінці Офісу президента.

Згідно з наказом № 150/2024 Зеленський вирішив присвоїти корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ ім'я гетьмана Івана Виговського. Надалі його іменуватимуть корвет "Гетьман Іван Виговський".

В ОП зазначили, що це було зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

ДОВІДКА.

Корвети ADA мають повну водотоннажність понад 2400 тонн. Максимальна швидкість – 29 вузлів, а дальність плавання – 3500 миль. Екіпаж – 106 осіб. На корветах встановлено вісім протикорабельних ракет Гарпун (для України корвети будують з урахуванням можливості переозброєння, це можуть бути інші ракети), торпедні апарати для 324 мм Mk.32 або Mk.46, система захисту від торпед, артилерійська установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а також зенітно-ракетне озброєння у вигляді RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корвети ADA оснащені сучасною системою бойового керування, навігацією, гідролокатором та системою РЕБ. На таких кораблях є ангар для вертольота чи безпілотних комплексів. Також передбачено палубний майданчик для вильоту та посадки літальних апаратів.