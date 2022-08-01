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Гибель Вадатурского. Одна из версий следствия — умышленное убийство

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 20:50
Гибель Вадатурского. Одна из версий следствия — умышленное убийство - Фото
Олексій Вадатурський фото прес-служба Нібулон

Одной из версий следствия в деле о гибели в результате вражеского обстрела в Николаеве украинского бизнесмена Алексея Вадатурского является умышленное убийство. Об этом в эфире телемарафона заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

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"Сейчас действительно одна из версий – это целенаправленное убийство пана Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей. Следственные действия продолжаются", – сказал Костин.

Как только появится больше информации, Офис генпрокурора ее обнародует, если это не помешает дальнейшему расследованию, заверил генпрокурор.

  • Ночью 31 июля Россия снова обстреляла Николаев, в том числе кассетными снарядами, в городе начались пожары. Мэр города сообщил, что российский обстрел Николаева был, вероятно, одним из сильнейших с начала полномасштабной войны.
  • В результате ночных обстрелов Николаева погиб Герой Украины, владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. 
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что гибель Вадатурского была не случайностью, "а вполне продуманным и организованным умышленным убийством". 

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Вадим Ребрина
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Алексей Вадатурский обстрел Андрей Костин
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