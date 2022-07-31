Подоляк считает, что Вадатурский погиб не случайно, и РФ сделала его "конкретной целью"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что гибель владельца зерноторговой компании "Нибулон" Алексея Вадатурского в результате ночного ракетного обстрела Николаева была не случайностью, "а вполне продуманным и организованным умышленным убийством". Об этом он заявил в Telegram.

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"Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", – считает Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что "российские варвары продолжают кампанию террора, пытаясь запугать, дестабилизировать и сломать украинское общество".

"По мнению кремлевских маньяков, кампания по резонансным терактам высокой интенсивности (издевательство над нашими пленными и их увечья, зафиксированные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв барака с нашими парнями в Еленовке и точечный удар по известному лицу, имеющему отношение к зерну) должно заставить украинцев опуститься на колени, открыть ворота и сдать государство. Каждое преступление заставляет нас чувствовать боль, но мы проживаем ее и становимся только более закаленными", – заявил Подоляк, добавив, что в истории еще не было случая, когда террористы заставили бы кого-то сдаться.

Он считает, что Россия совершила огромную ошибку, "став на эту скользкую тропу", и эта ошибка, уверен Подоляк, станет для РФ "не просто катастрофической – она впишет слово "Россия" черными буквами в мировую историю".

Ночью 31 июля Россия снова обстреляла Николаев, в том числе кассетными снарядами, в городе начались пожары. Мэр города сообщил, что российский обстрел Николаева был, вероятно, одним из сильнейших с начала полномасштабной войны.

В результате ночных обстрелов Николаева погиб Герой Украины, владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Оксана Житнюк

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