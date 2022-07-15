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ВС ВСУ: Российская пропаганда врет, в Виннице погибли мирные жители

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 22:56
ВС ВСУ: Российская пропаганда врет, в Виннице погибли мирные жители - Фото
Скриншот с видео

Российская государственная пропаганда дважды меняла свое объяснение ракетных ударов по Виннице. В двух версиях в здании Дома офицеров погибли украинские военные, еще в одной — уничтожен склад боеприпасов. Однако на самом деле все погибшие — мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

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"После ракетного удара по Виннице российский агитпром продолжает злорадствовать на костях погибших. Погибли десятки мирных жителей, среди которых дети, десятки людей пропали без вести, десятки в больницах в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ обратили внимание, что сразу после взрывов пропагандисты заявили об уничтожении группы националистов в Доме офицеров. Потом было заявление об уничтоженном там складе боеприпасов. Сегодня Минобороны страны-оккупанта заявило об уничтожении руководящего состава Воздушных Сил.

"Чего стоят заявления агрессора, мы видим в их статистике, где они говорят о потерях украинской армии. Они уже "уничтожили" как минимум три украинских армии..." – отметили в ВСУ.

Там пояснили, что Дом офицеров, который де-юре принадлежит Воздушным Силам, де-факто был культурным заведением всего города, где проводились крупнейшие концерты украинских звезд, работали десятки детских кружков и общественных организаций, студии звукозаписи, кафе и отделение ПриватБанка.

В день ракетного удара в Доме офицеров должна была выступать украинская певица Роксолана. Пострадали два члена ее команды – один погиб, за жизнь другого борются врачи.

  • В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы 14 июля подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии. 
  • Опубликовано видео момента удара.

Вадим Ребрина
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Россия обстрел пропаганда винница вс всу
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