Появилось видео момента ракетного удара по Виннице
14.07.2022, 23:48
Скриншот с видео
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео момента ракетного удара по центру Винницы.
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Видео снято камерой наружного наблюдения.
Непосредственно взрыва на записи не видно, но запечатлены летящие обломки и разбегающиеся в панике прохожие.
Журналист Андрей Цаплиенко выложил видео момента удара с внутренней камеры одного из магазинов.
- В результате утреннего ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии.
- Посольство США в Киеве призвало граждан Соединенных Штатов не въезжать в Украину, а тех, кто находится сейчас в стране, – немедленно покинуть ее.
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