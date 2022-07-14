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Появилось видео момента ракетного удара по Виннице

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 23:48
Появилось видео момента ракетного удара по Виннице - Фото
Скриншот с видео

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео момента ракетного удара по центру Винницы.

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Видео снято камерой наружного наблюдения.

Непосредственно взрыва на записи не видно, но запечатлены летящие обломки и разбегающиеся в панике прохожие.

Журналист Андрей Цаплиенко выложил видео момента удара с внутренней камеры одного из магазинов.

  • В результате утреннего ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии. 
  • Посольство США в Киеве призвало граждан Соединенных Штатов не въезжать в Украину, а тех, кто находится сейчас в стране, – немедленно покинуть ее. 
Вадим Ребрина
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обстрел винница антон геращенко
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