Николаев под обстрелом, в том числе кассетными снарядами. В городе начались пожары – мэр
31.07.2022, 02:48
Иллюстративное фото ГСЧС в Николаевской области
Ночью 31 июля Россия снова обстреливает Николаев, в городе начались пожары. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
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"Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды", – написал Сенкевич.
В местах попадания снарядов начались пожары.
"Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков", – сообщил мэр Николаева.
Воздушную тревогу в городе объявили в 01:01, сообщение Сенкевича появилось в 02:13.
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