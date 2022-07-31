Николаев под обстрелом, в том числе кассетными снарядами. В городе начались пожары – мэр

Ночью 31 июля Россия снова обстреливает Николаев, в городе начались пожары. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды", – написал Сенкевич.

В местах попадания снарядов начались пожары.

"Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков", – сообщил мэр Николаева.

Воздушную тревогу в городе объявили в 01:01, сообщение Сенкевича появилось в 02:13.

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Наталия Медведева

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