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Николаев под обстрелом, в том числе кассетными снарядами. В городе начались пожары – мэр

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 02:48
Николаев под обстрелом, в том числе кассетными снарядами. В городе начались пожары – мэр - Фото
Иллюстративное фото ГСЧС в Николаевской области

Ночью 31 июля Россия снова обстреливает Николаев, в городе начались пожары. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды", – написал Сенкевич.

В местах попадания снарядов начались пожары.

"Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков", – сообщил мэр Николаева.

Воздушную тревогу в городе объявили в 01:01, сообщение Сенкевича появилось в 02:13.

Читайте также: Россия ударила по остановке в Николаеве кассетными снарядами: пять погибших, 13 раненых

Наталия Медведева
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обстрел Николаев александр сенкевич
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