Гладковский просит НАБУ проверить сюжет Наші гроші о нем - СНБО

Олег Гладковский

Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить данные журналистского расследования, обнародаванные в программе Наші гроші. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"В расследовании, как и в большинстве материалов такого жанра, содержатся ссылки исключительно на анонимные источники, оно состоит из компиляции общеизвестных фактов и грязных фейков. Впрочем, это не придает сюжету правдоподобия. В целом категорически отвергаю все обвинения, прозвучавшие в так называемом расследовании", - заявил он.

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По его словам, из-за общественного резонанса он лично обратился в Главную военную прокуратуру и НАБУ с заявлением о "скорейшей проверке всех изложенных в расследовании фактов".

Также он сказал, что на время расследования попросил приостановить его полномочия как первого замсекретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

25 февраля журналисты-расследователи Bihus.info в программе Наші гроші заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента Петра Порошенко. Последний сегодня, 26 февраля, отстранил его от исполнения обязанностей на время расследования.

В госконцерне Укроборонпром сегодня отреагировали: там считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источники ее получения.