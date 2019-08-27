Гладковский, возможно, не задекларировал 4,5 млн грн - НАБУ

Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

НАБУ и САП начали расследование возможного невнесения в декларацию бывшим первым заместителем секретаря СНБО на сумму более 4,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем секретаря СНБО на сумму более 4,5 млн грн", - сказано в сообщении.

Дело открыто сегодня, 27 августа 2019 года.