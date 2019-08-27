Гладковский, возможно, не задекларировал 4,5 млн грн - НАБУ

НАБУ и САП начали расследование возможного невнесения в декларацию бывшим первым заместителем секретаря СНБО на сумму более 4,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем секретаря СНБО на сумму более 4,5 млн грн", - сказано в сообщении.
Дело открыто сегодня, 27 августа 2019 года.
- Первым замом секретаря СНБО до марта 2019 года был бизнес-партнер и друг пятого президента Петра Порошенко Олег Гладковский.
- В феврале 2019 года программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовала расследование махинаций группы лиц якобы с участием сына Гладковского. Журналисты заявили, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.
- Расследованием этого дела занимается НАБУ.