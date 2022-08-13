Глава британской разведки прогнозирует, что война в Украине затянется
Ни Россия, ни Украина в этом году, вероятно, не смогут добиться какого-либо определяющего военного успеха, считает глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл. Он считает, что война затянется, пишет BBC.
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По его словам, Россия открыто пытается пополнить свои силы войска после значительных потерь в первые месяцы войны. Она также вынуждена передислоцировать часть своих войск из Донбасса на юг Украины, где давят Вооруженные Силы Украины.
Британский генерал считает, что это давление не перерастет во что-то гораздо более мощное. Он говорит, что понимает желание Украины отвоевать свои территории и допускает контратаки и контрнаступления. Но пока он не верит в то, что россиян удастся выбросить с этого направления.
Хокенхалл не исключил, что Путин может прибегнуть к тактическому ядерному оружию против Украины, если почувствует угрозу поражения. Генерал говорит, что за этим следят "очень, очень внимательно".
Он считает маловероятным, что Россия решится на ядерный удар в ближайшее время, но вероятность может измениться, если изменится динамика в поле боя.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что руководство страны-агрессора РФ может сделать ставку на раздел Украины по "корейскому" сценарию.
- Генерал Дмитрий Марченко считает, что при получении достаточного количества оружия Украина могла бы отпраздновать победу над Россией весной 2023 года.
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