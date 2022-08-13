Глава британской разведки прогнозирует, что война в Украине затянется

Ни Россия, ни Украина в этом году, вероятно, не смогут добиться какого-либо определяющего военного успеха, считает глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл. Он считает, что война затянется, пишет BBC.

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По его словам, Россия открыто пытается пополнить свои силы войска после значительных потерь в первые месяцы войны. Она также вынуждена передислоцировать часть своих войск из Донбасса на юг Украины, где давят Вооруженные Силы Украины.

Британский генерал считает, что это давление не перерастет во что-то гораздо более мощное. Он говорит, что понимает желание Украины отвоевать свои территории и допускает контратаки и контрнаступления. Но пока он не верит в то, что россиян удастся выбросить с этого направления.

Хокенхалл не исключил, что Путин может прибегнуть к тактическому ядерному оружию против Украины, если почувствует угрозу поражения. Генерал говорит, что за этим следят "очень, очень внимательно".

Он считает маловероятным, что Россия решится на ядерный удар в ближайшее время, но вероятность может измениться, если изменится динамика в поле боя.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что руководство страны-агрессора РФ может сделать ставку на раздел Украины по "корейскому" сценарию.

Генерал Дмитрий Марченко считает, что при получении достаточного количества оружия Украина могла бы отпраздновать победу над Россией весной 2023 года.

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Андрей Водяный

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