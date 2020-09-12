Глава Черниговской ОГА подал в отставку: говорит, что не хочет углублять конфликт

"Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику", - написал Андрей Прокопенко

Глава Черниговской областной госадминистрации Андрей Прокопенко сообщил, что подал заявление об отставке, потому что "фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет". Об этом он сообщил в Facebook.

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"Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет", - написал Прокопенко.

Он убежден, что глава ОГА "без своих депутатов в областном совете... не сможет реализовывать стратегию развития региона".

Прокопенко добавил, что "любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае он может вредить президенту и нашей политической силе, поэтому я не буду его углублять".

О каком конфликте идет речь, глава ОГА не пояснил.

Президент Владимир Зеленский назначил Прокопенко главой Черниговской облгосадминистрации 31 октября 2019 г.







Вадим Ребрина

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