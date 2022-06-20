Глава Евросовета: Пора признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии – в ЕС
Президент Евросовета Шарль Мишель обозначил главные темы, которые будут обсуждаться на саммите ЕС и предложил членам альянса предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Об этом идется в его письме-приглашении к членам Евросоюза.
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"Я предлагаю вам предоставить статус кандидата на членство Украине и Молдове. Параллельно мы продолжим оказывать Украине мощную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку", – отметил Шарль Мишель.
По его словам, пора признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в ЕС.
На саммите ЕС также рассмотрят меры преодоления продовольственного кризиса, вызванном агрессией России.
Глава Евросовета также отметил, что на саммите обсудят дальнейшую евроинтеграцию Западных Балкан.
- 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
- 23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить решение.
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