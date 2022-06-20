Глава Евросовета: Пора признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии – в ЕС

Президент Евросовета Шарль Мишель обозначил главные темы, которые будут обсуждаться на саммите ЕС и предложил членам альянса предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Об этом идется в его письме-приглашении к членам Евросоюза.

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"Я предлагаю вам предоставить статус кандидата на членство Украине и Молдове. Параллельно мы продолжим оказывать Украине мощную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку", – отметил Шарль Мишель.

По его словам, пора признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в ЕС.

На саммите ЕС также рассмотрят меры преодоления продовольственного кризиса, вызванном агрессией России.

Глава Евросовета также отметил, что на саммите обсудят дальнейшую евроинтеграцию Западных Балкан.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.

23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить решение.

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Наталия Фреик

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