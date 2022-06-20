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Глава Евросовета: Пора признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии – в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 22:34
Глава Евросовета: Пора признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии – в ЕС - Фото
Шарль Мишель (Фото: Twitter)

Президент Евросовета Шарль Мишель обозначил главные темы, которые будут обсуждаться на саммите ЕС и предложил членам альянса предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Об этом идется в его письме-приглашении к членам Евросоюза.

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"Я предлагаю вам предоставить статус кандидата на членство Украине и Молдове. Параллельно мы продолжим оказывать Украине мощную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку", – отметил Шарль Мишель.

По его словам, пора признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в ЕС. 

На саммите ЕС также рассмотрят меры преодоления продовольственного кризиса, вызванном агрессией России.

Глава Евросовета также отметил, что на саммите обсудят дальнейшую евроинтеграцию Западных Балкан. 

  • 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
  • 23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить решение.

Читайте также: Все страны ЕС поддерживают статус кандидата на членство в ЕС для Украины – Стефанишина

Наталия Фреик
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евросоюз Грузия Молдова евроинтеграция Шарль Мишель статус кандидата
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