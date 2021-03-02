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Глава Евросовета: Россия – часть конфликта на Донбассе, а не "посредник"

02.03.2021, 17:05
Глава Евросовета: Россия – часть конфликта на Донбассе, а не
Шарль Мишель (фото - president.gov.ua)

Россия – часть конфликта на Донбассе, а не "посредник", как об этом говорят в Кремле. Санкции против РФ будут продолжены, потому что российская сторона не выполняет минские соглашения. Об этом на Донбассе на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сказал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

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"К сожалению, Россия не продемонстрировала тех позитивных шагов, которые сделала Украина для реализации минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", – сказал Мишель.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит полный доступ для СММ ОБСЕ ко всем неподконтрольным правительству Украины территориям", – добавил он, отметив, что пандемия COVID-19 не должна использоваться для продолжения изоляции этих территорий.

Сегодня Зеленский совместно с Мишелем провел рабочую поездку в зону проведения операции объединенных сил в Луганской области.

  • 2 февраля 2021 года представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский заявил, что Россия пытается вынудить Украину отказаться от дальнейших переговоров по Донбассу, превращая заседания "в фарс".

  • 9 февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчук заявил, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения".



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс Шарль Мишель
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