UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Генштаба Чехии: Мы должны готовиться к крупной войне против передового противника

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 18:23
Глава Генштаба Чехии: Мы должны готовиться к крупной войне против передового противника - Фото
Армия Чехии (Фото - Armáda České republiky, Facebook)

Глава Генштаба Чехии Карел Ржека заявил о необходимости модернизации армии, чтобы быть готовыми к борьбе с передовым противником, так как эскалация войны РФ против Украины растет. Об этом он сказал на совещании командующих чешской армией, передает Idnes.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он заявил, что если между Россией и НАТО начнется конфликт, Чехия будет затронута немедленно, и армия страны будет активным участником с первых минут войны.

"Война в Украине – это большой тревожный звонок для всего общества. Эскалационный потенциал войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самые серьезные сценарии", – сказал Ржека.

По его словам, если бы возник конфликт между Россией и НАТО, чешская армия была бы активным участником с первой минуты, и российское вооружение, которые сегодня уничтожает Украину, долетело бы и до территории Чехии. Он подчеркнул, что "ситуация серьезная".

По словам главы чешского генштаба, армия должна сохранить антитеррористический опыт, но в первую очередь она должна подготовиться к широкомасштабной войне против передового противника.

"Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный покой – это утопия. Период предупреждения об этом кризисе длится как минимум с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", – сказал он.

На фоне этого он заявил об "абсолютной необходимости" крупнейшего в истории чешской армии перевооружения, чтобы в случае необходимости быть готовыми реагировать на угрозы "здесь и прямо сейчас".

"Мы должны готовиться в первую очередь к самому сложному и самому опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника", – предупредил глава Генштаба Чехии.

  • Польская система ПВО и некоторые воинские части страны на суше и море – в состоянии повышенной боеготовности после инцидента с падением ракет на территории Польши. 
  • Генсек НАТО Столтенберг заявил, что если позволить оккупантам победить в Украине, "всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену", потому что авторитарные режимы "во всем мире узнают, что они могут получить желаемое с помощью грубой силы".

Читайте также: Запад не должен диктовать Украине условия мира, она сделала четкий выбор – глава МИД Чехии

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чехия Европа генштаб Карел Ржека
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 