Глава Генштаба Чехии: Мы должны готовиться к крупной войне против передового противника

Глава Генштаба Чехии Карел Ржека заявил о необходимости модернизации армии, чтобы быть готовыми к борьбе с передовым противником, так как эскалация войны РФ против Украины растет. Об этом он сказал на совещании командующих чешской армией, передает Idnes.

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Он заявил, что если между Россией и НАТО начнется конфликт, Чехия будет затронута немедленно, и армия страны будет активным участником с первых минут войны.

"Война в Украине – это большой тревожный звонок для всего общества. Эскалационный потенциал войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самые серьезные сценарии", – сказал Ржека.

По его словам, если бы возник конфликт между Россией и НАТО, чешская армия была бы активным участником с первой минуты, и российское вооружение, которые сегодня уничтожает Украину, долетело бы и до территории Чехии. Он подчеркнул, что "ситуация серьезная".

По словам главы чешского генштаба, армия должна сохранить антитеррористический опыт, но в первую очередь она должна подготовиться к широкомасштабной войне против передового противника.

"Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный покой – это утопия. Период предупреждения об этом кризисе длится как минимум с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", – сказал он.

На фоне этого он заявил об "абсолютной необходимости" крупнейшего в истории чешской армии перевооружения, чтобы в случае необходимости быть готовыми реагировать на угрозы "здесь и прямо сейчас".

"Мы должны готовиться в первую очередь к самому сложному и самому опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника", – предупредил глава Генштаба Чехии.

Польская система ПВО и некоторые воинские части страны на суше и море – в состоянии повышенной боеготовности после инцидента с падением ракет на территории Польши.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что если позволить оккупантам победить в Украине, "всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену", потому что авторитарные режимы "во всем мире узнают, что они могут получить желаемое с помощью грубой силы".

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Оксана Житнюк

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