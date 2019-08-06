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Глава Госпогранслужбы объяснил, кого ждет увольнение и полиграф

Глава Госпогранслужбы объяснил, кого ждет увольнение и полиграф - Фото
Сергей Дейнеко (фото - mvs.gov.ua)
06.08.2019, 16:58

Сергей Дейнеко сказал, что намерен "внезапно проверять участки различных пограничных подразделений"

Новый глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко предупредил об увольнении 100% персонала подразделений, где обнаружат коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его словам,  в случае подтверждения фактов противоправной деятельности или нарушения режима границы, пограничники будут нести всю полноту ответственности.

Он акцентировал внимание на разоблачении попыток перемещения товаров в пунктах пропуска, особенно на западном участке границы.

"Задержание в пунктах пропуска свидетельствуют о том, что преступные элементы не оставляют попыток незаконно переместить товары", - сказал он, добавив, что в случае доказательства причастности к противоправной деятельности личного состава, или невозможности искоренения схем может быть принято решение о замене 100% персонала отдельных подразделений.

"По всем фактам будут проводиться служебные расследования, и виновные лица будут привлекаться к ответственности, а в случае доказательства коррупционной составляющей - будут проинформированы правоохранительные органы. При этом, подчеркну, что с фигурантами расследований будут проводиться мероприятия с использованием полиграфа", - отметил Дейнеко.

Дейнеко добавил, что лично будет "внезапно проверять участки различных пограничных подразделений, чтобы убедиться не вводят в заблуждение руководители на местах, докладывая о состоянии охраны госграницы".

2 августа Дейнеко заявил, что ситуация с денежным обеспечением ведомства катастрофическая.

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коррупция госпогранслужба контрабанда Сергей Дейнеко
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