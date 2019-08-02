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Глава Госпогранслужбы рассказал о реформе и призыве срочников

Глава Госпогранслужбы рассказал о реформе и призыве срочников - Фото
Сергей Дейнеко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 10:10

Сергей Дейнеко выступает против призыва срочников в Госпогранслужбу

Новый глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко считает, что в ГПСУ не должен быть призыв срочников. Об этом он сказал в интервью Би-би-си Украина.

"По моему мнению, нет. Но на данный момент мы вынуждены были вернуться к этой практике. Мы были единственным ведомством, которое отказалось от срочной службы в 2008 году. Но такое несоответствие в денежном обеспечении привело к тому, что возник отток кадров", - отметил Дейнеко.

По его словам, также были изменены штат, добавили 3000 должностей.

"Введение новых должностей нужно было для усиления подразделений охраны госграницы. А что произошло? Увеличено руководящее звено, идет полное несоответствие между подразделениями охраны границы и теми, кто сидит в теплых кабинетах здесь, на Владимирской, в Администрации Госпогранслужбы, в разного рода главных центрах", - подчеркнул Дейнеко.

Он добавил, что в Госпогранслужбе на данный момент 38 генералов. "У нас штатная численность - около 43 000. То есть на тысячу человек у нас один генерал. Это ненормально. А по штату их может быть 54", - добавил Дейнеко.

Отвечая на вопрос, как будут реформировать пограничное ведомство, Дейнеко сказал: "Планы я вам не расскажу, поскольку многие хотят их услышать. Пусть это будет сюрпризом. Людей, которые не участвуют в охране границы, станет меньше, кардинально меньше, генералов станет меньше в разы".

Дейнеко уточнил, что при этом общая численность сокращаться не будет. "Все должности, которые будут освобождены, будут направлены на подразделения, которые непосредственно охраняют государственную границу", - подчеркнул он.

Ранее Дейнеко заявил, что ситуация с денежным обеспечением ведомства катастрофическая.

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госпогранслужба реформа призыв срочники Сергей Дейнеко
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